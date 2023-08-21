الشارقة الإماراتي يستهل مشواره أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا

يفتتح فريق الشارقة الإماراتي، مشواره ببطولة دوري أبطال أسيا بملاقاة نظيره تراكتور الإيراني، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد يادكار إمام بدور الإقصائيات ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

يخوض الشارقة مباراة الغد، أمام تركتور بمعنويات مرتفعة بعد البداية القوية، فى انطلاقة الدوري الإماراتي، بإنتصار بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب نظيره كلباء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، فيما يدخل مباراة الغد محتلا المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة بقارق الأهداف عن المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، يسعى فريق تراكتور، لمصالحة جماهيره بعد الإخفاق فى الثلاث جولات الأولى منذ انطلاق بطولة الدوري الإيراني، ليحتل المركز الرابع عشر بجدول المسابقة بلا نقاط.