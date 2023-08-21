عاجل
اقرأ غدًا.. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس" و"سراج الدين" الموزة والقلبوظة.. زوجة مدحت شلبي تسخر من مصطلحاته وتفضح انتماءه الكروي
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشارقة الإماراتي يستهل مشواره أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا

الشارقة الإماراتي
الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا

يفتتح فريق الشارقة الإماراتي، مشواره ببطولة دوري أبطال أسيا بملاقاة نظيره تراكتور الإيراني، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد يادكار إمام بدور الإقصائيات ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

 

txt

موعد مباراة العربي القطري وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

txt

دوري أبطال أسيا.. موعد مباراة الوكرة القطري ونافباخور الأوزبكستاني والقنوات الناقلة

 

txt

الهلال السعودي يواجه أوراوا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا اليوم

txt

موعد نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة

 

يخوض الشارقة مباراة الغد، أمام تركتور بمعنويات مرتفعة بعد البداية القوية، فى انطلاقة الدوري الإماراتي، بإنتصار بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب نظيره كلباء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، فيما يدخل مباراة الغد محتلا المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة بقارق الأهداف عن المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، يسعى فريق تراكتور، لمصالحة جماهيره بعد الإخفاق فى الثلاث جولات الأولى منذ انطلاق بطولة الدوري الإيراني، ليحتل المركز الرابع عشر بجدول المسابقة بلا نقاط.

 