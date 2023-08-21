هل ينظر محافظ أسيوط بعين الرأفة لنفق الزهراء المظلوم بين الأحياء ؟

يشتكون سكان شركة فريال من انتشار القمامة والقذرات داخل نفق المشاة بالزهراء التائه بين الأحياء شرق اسيوط وغرب اسيوط. كما يلاحظون انتشار الروائح الكريهة نتيجة لتبول بعض الأشخاص في النفق. بالإضافة إلى ذلك، يرون أن بعض الأجزاء من هذا النفق مظلمة، مما يعرض النساء والفتيات والأطفال للمضايقات، نظرًا لعدم وجود أمان في داخله.

في هذا السياق، يعبر سكان شركة فريال عن قلقهم من المشاكل المستمرة داخل نفق المشاة في الزهراء. وتزداد هذه المشاكل خطورة وتأثيرًا على حياتهم اليومية وسلامتهم.

تتراكم القمامة والقذارات في أنحاء النفق، مما يؤثر على المظهر الجمالي للمنطقة ويؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة التي تسبب ازعاجًا لسكان المنطقة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يُشير السكان إلى تبول بعض الأشخاص في النفق، ما يزيد من سوء الحالة الصحية والبيئية.

ومن المزعج أيضًا أن العديد من الأجزاء في داخل النفق مظلمة، مما يشكل خطرًا على سلامة وأمان الأفراد المارين خلال ساعات النهار والليل. يعبر السكان خاصة النساء والفتيات والأطفال، عن انزعاجهم وقلقهم من تعرضهم للتحرش والمضايقات نظرًا لعدم وجود إجراءات أمنية كافية في المكان.

يطالب سكان شركة فريال الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المشاكل. ينبغي تحسين نظافة نفق المشاة بشكل عام، وتوفير صناديق قمامة ملائمة داخله، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة في الأماكن المظلمة وتنصيب كاميرات مراقبة للحد من حالات التحرش والسرقة.

بالنظر إلى أهمية النفق كونه ممرا رئيسيا للمشاة في الزهراء، يجب أن تكون سلامة المواطنين أولوية قصوى. لذلك، يأمل سكان شركة فريال أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة من قبل السلطات المعنية لحل تلك المشكلة وتحسين ظروف النفق للجميع.