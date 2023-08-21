"التنمية المحلية" تتابع مشروعات حياة كريمة فى المنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول .

لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً ، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ، والعمل علي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتأكد من تنفيذ الإنشاءات حسب معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

من جانبه، تفقد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، الأعمال الإنشائية بمحطة مياه العدوة الجديدة بقدرة ٢٠٠ ل/ ث ، ورفع كفاءة محطة مياة صفانية بقدرة ٦٠ ل / ث، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من مشروعات مبادرة " حياة كريمة " والتيسير على المواطنين من أبناء المركز.

وضمن المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة " بمركز ومدينة سمالوط ، تواصل الوحدة المحلية معاينة المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحى ، حيث تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز بعض الأماكن المقترحة بقريتى طرفا البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال والشيخ عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى المركز.