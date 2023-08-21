إزالة حالتين تعد على أراض زراعية بالوحدة المحلية بمير القوصية فى أسيوط
فى اطار تعليمات وتوجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، قامت الوحدة المحلية بقرية مير بإزالة حالة تعدي في حوض بلوط بزمام مير. وقد كان الاعتداء عبارة عن ردم حفر قواعد بمساحة ٢٢٠ مترًا. كما تم إزالة حالة أخرى في حوض ميخائيل فلتس بالأنصار، وكانت تتمثل في إزالة سور بمساحة ١٠٠ متر.
تمت العملية بإشراف صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية، وبالتعاون مع المسئولين عن الأملاك والتنظيم والزراعة. وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة وإجراء عمليات الإزالة الفورية لجميع المخالفات. وأكد أيضًا ضرورة تنفيذ هذه الإزالات بكل قوة وحزم.
من جانبه، أشاد الأهالي بالخطوة التي اتخذتها الوحدة المحلية، حيث تعتبر إزالة التعديات هامة للحفاظ على المظهر العام للقرية ومنع التجاوزات على الأراضي العامة. وأكدوا أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز الأمان والنظام في المنطقة.
وبهذه الخطوة، يعكس اللواء محمد عزت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية التزامه بمبادئ وقوانين الدولة وحفاظه على مصالح المجتمع ورفع مستوى العيش في المنطقة.
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