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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة في قري مير بالقوصية بأسيوط

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات بمير

في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بهدف إزالة القمامة والمخلفات المتراكمة، بالإضافة إلى إزالة المطبات التي تُعوق حركة المرور وتشكل خطرًا على السلامة العامة.

تَّولت الوحدة المحلية بمير، بقيادة صفاء بدوي، تنظيم هذه الحملة، والتي تم تنفيذها في قرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية. تم خلالها إزالة المطبات العشوائية التي تعرقل حركة السيارات وتزعج المواطنين، كما تم جمع وإزالة القمامة والمخلفات من المناطق المختلفة بالقرية.

جدير بالذكر أن رئيس مدينة القوصية قد أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذه الجهود والاستمرارية في إزالة القمامة والمخلفات، حفاظًا على البيئة النظيفة وصحة المواطنين. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود المدينة لتوفير حياة آدمية صحية خالية من الأمراض وضمان رفاهية المجتمع المحلي.

وتُعد هذه الحملة جزءًا من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز النظافة والسلامة داخل المدينة، وتشكل تجسيدًا للتزام السلطات المحلية بتحسين ظروف البيئة وتعزيز رفاهية سكان المنطقة.

حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية
حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة والمطبات في قري مير بالقوصية