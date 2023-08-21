حي شرق أسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

قاد عبد اللطيف عبد المنعم فرق العمل في الحي، وتوجه رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، للإشراف على عملية رفع المخلفات، في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، نفذ حي شرق أسيوط جهودًا مكثفة في مجال النظافة ورفع المخلفات.

تحت إشراف قسم النظافة، تمت عملية رفع حوالى 250 طنًا من المخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل، وذلك ضمن جهود الحكومة المحلية لتحسين المظهر العام للأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتم تكثيف جهود مراكز النظافة لضمان التخلص من المخلفات بطريقة صحية وجيدة، وذلك من خلال استخدام الأدوات والمعدات المناسبة في عملية الرفع والتخلص من النفايات.

تعد هذه الجهود جزءًا من مبادرات حكومة محافظة أسيوط لتعزيز النظافة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فالبيئة النظيفة تعتبر عاملاً أساسيًا في تحسين جودة الحياة وضمان سلامة المجتمع.

بهذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات المحلية، يأمل المواطنون في أن يكون لديهم بيئة حضرية نظيفة وجميلة، تضمن لهم حياة صحية ومريحة. وتستمر عمليات رفع المخلفات وتطهير المناطق في مختلف مناطق محافظة أسيوط، استجابةً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومساهمةً في بناء مجتمع مستدام وصحي.

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل

حي شرق اسيوط يرفع 250 طن مخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل