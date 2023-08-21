إزالة فورية لشدة خشبية بمنزل في شارع المشتل بأسيوط

في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجديد للتصدي لأي عمليات بناء مخالفة في المحافظة والقضاء على العشوائية في البناء، والتصدي بحزم للمخالفين من خلال تنفيذ إزالة فورية، تبين أنه قد تم رصد حالة من البناء المخالف من قبل أحد المواطنين.

فور تلقي البلاغ، انتقل فريق من حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم إلى مكان البلاغ. وقد توجه عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي إلى موقع العمل وتمت إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه. تمت مصادرة جميع المواد التي يتم استخدامها في البناء بشكل غير قانوني وتم تنفيذ جميع الأعمال المخالفة بالكامل. تم أيضًا حجز المعدات المستخدمة في عملية البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة مواصلة المتابعة المستمرة وتشكيل فرق عمل لمنع حدوث أي تعديات جديدة ووقف البناء المخالف فورًا. كما شدد على ضرورة التعامل بحزم وقوة مع كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. يأتي ذلك في سياق ترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه

إزالة فورية للشده الخشبية للدور الثالث العلوي في شارع المشتل بالوليديه