بعد تفشيها في روسيا.. كل ما تريد معرفته حول الجمرة الخبيثة

تعد الجمرة الخبيثة مرض حيواني المنشأ، ويُصابُ البشر عمومًا بهذا المرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الحيوانات المصابة بعدوى بكتيريا تسمى العصوية الجَمرية، ولا تُعد الجمرة الخبيثة في البشر مُعدية إلا نادرا.

وأكثر من 95% من الحالات المصابة تكون على شكل جمرة جلدية خبيثة، تشبه تقرحات داكنة على الجلد، مثل الفحم الأسود.

أعراض الإصابة بالجمرة الخبيثة:

تظهر الأعراض في أغلب الحالات خلال ستة أيام من التعرض للبكتيريا، لكن من الممكن أن تستغرق أعراض استنشاق الجمرة الخبيثة أكثر من ستة أسابيع حتى تظهر.

وتظهر نتوء مرتفع ومثير للحكة يشبه لدغة الحشرة يتطور بسرعة إلى قرحة غير مؤلمة ذات لون أسود.

كما يظهر تورم في الالتهاب وفي الغدد اللمفاوية المجاورة، وفي بعض الأحيان، تكون الأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وتشمل الحُمّى والصداع.

وتؤدي العدوى للغثيان والقيء وألم في البطن وفقدان الشهية والإسهال الدموي الحاد في المراحل المتأخرة من المرض، واحتقان الحلق وصعوبة البلع، وتورم الرقبة.

الإصابة بالجمرة الخبيثة بالاستنشاق

وفي بعض الأحيان تصيب الجمرة الخبيثة الإنسان في حالة الاستنشاق، وهي أكثر الأنواع فتكًا من أنواع العدوى بالجمرة الخبيثة وتأثيرها في الجسم.

الإصابة بالجمرة الخبيثة عن طريق الحقن

وهو أحدث الطرق المعروفة للإصابة بعدوى الجمرة الخبيثة، ولم يتم رصده والإبلاغ عنه إلا في أوروبا فقط، وتحدث الإصابة من خلال حقن الأدوية غير المشروعة.

مؤشرات المرض والأعراض الأولية:

إحمرار في منطقة الحقن (دون المنطقة التي تتغير إلى اللون الأسود)

تورم بارز

صدمة

فشل الأعضاء المتعدد

التهاب السحايا