غلق محل زيوت سيارات فى أسيوط بسبب تلويثه للبيئة

تم تنفيذ حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، حيث توجه فوراً رئيس الحي، عبد اللطيف عبد المنعم، بالإضافة إلى سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحى، وفرج المصري مسئول الاشغالات الفترة المسائية بالحي وبمشاركة فريق قسم الأشغالات.

تم رفع جميع الأشغالات التي تتسبب في إزعاج وتضرر المواطنين بسبب وجود محل زيوت في شارع محمد عباس، المتفرع من شارع الجلاء. وكذلك تم إغلاق المحل فوراً، وتم توجيه التنبيهات والتشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

يأتي هذا التدخل تنفيذًا لجهود الحكومة المحلية في محافظة أسيوط، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان راحتهم وسلامتهم. ويعكس هذا الإجراء الدور الفعال لرئاسة الحي في التصدي لجميع التجاوزات والمخالفات التي تؤثر سلبًا على سكان المنطقة.

من جهته، أعرب عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس الحي شرق أسيوط، عن تأكيده على حرص الحكومة المحلية على متابعة جميع المشكلات التي تعترض المواطنين والعمل على حلها فورًا. كما أشار إلى أهمية الالتزام بالتشديدات القانونية والإجراءات المتخذة لضمان استقرار وأمان المنطقة.

وفي نفس السياق، أوضح سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي، أهمية دور قسم الأشغالات في متابعة شكاوى الأهالي وجهودها في رفع العوائق وتحسين بيئة المنطقة.

من المتوقع أن يستفيد سكان الحي من هذا الإجراء الحكومي الحاسم، حيث سيساعد في تحسين جودة حياتهم ورفع مستوى الراحة والأمان.

غلق محل زيوت سيارات بسبب تثوله للبيئة باسيوط

غلق محل زيوت سيارات بسبب تثوله للبيئة باسيوط

غلق محل زيوت سيارات بسبب تثوله للبيئة باسيوط

غلق محل زيوت سيارات بسبب تثوله للبيئة باسيوط

غلق محل زيوت سيارات بسبب تثوله للبيئة باسيوط