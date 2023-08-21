سجل المواجهات المباشرة بين الأفيس و أشبيلية في الدوري الأسباني

تختتم في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة مباريات الجولة الثانية للدوري الأسباني بمباراة تجمع بين فريقي ديبورتيفو الافيس العائد لليجا هذا الموسم وفريق أشبيلية العائد الى المنافسات المحليةبعد خسارته لقب كأس السوبر الأوربي امام مانشيستر سيتي الانجليزي وهي المباراة التي ستقام على ملعب مينديسوروسا الخاص بفريق ديبورتيفو ألافيس.

يدخل فريق ديبورتيفو ألافيس المباراة ولا يملك اي نقاط بعد خسارته مباراته في الجولة الاولى امام قادش بهدف مقابل لاشىء وهو نفس رصيد فريق أشبيلية الذي سقط في مفاجأة على ملعبه في الجولة الاولى امام فالنسيا بهدفين لهدف .

والتقى الفريقين في بطولة الليجا في ٢٣ مباراة اجمالا حقق خلالها فريق ديبورتيفو الأفيس الفوز في ٤ مباريات بينما حقق أشبيلية الفوز في ١٢ مباراة وتعادلا في سبعة مباريات وسجل أشبيلية ٢٧ هدف بينما سجل الأفيس ١٢ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ديبورتيفو الأفيس فقد كانت ١٢ مباراة حقق خلالها اصحاب الأرض ٤ انتصارات و الزوار ٤ أنتصارات و التعادل حسم ٤ مباريات وسجل الافيس ٨ اهداف ودخل مرماه ٨ اهداف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات ابشر الأخيرة التي جمعت ديبورتيفو الأفيس مع أشبيلية في المسابقات الرسمية:

١٩ مايو ٢٠١٨ أشبيلية - ألافيس : ١ / ٠

٢ ديسمبر ٢٠١٨ الأفيس - أشبيلية : ١ / ١

٤ أبريل ٢٠١٩ أشبيلية - الافيس : ٢ / ٠

٥ سبتمبر ٢٠١٩ الافيس - أشبيلية : ٠ / ١

٢ فبراير ٢٠٢٠ أشبيلية - ألافيس: ١ / ١

١٩ يناير ٢٠٢١ الأفيس - أشبيلية : ١ / ٢

٢٣ مايو ٢٠٢١ أشبيلية - ألافيس : ١ / ٠

٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ أشبيلية - ألافيس : ٢ / ٢

٤ مارس ٢٠٢٢ الأفيس - أشبيلية : ٠ / ٠

١٧ يناير ٢٠٢٣ ألافيس - أشبيلية: ٠ / ١