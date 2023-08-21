الندية شعار مواجهات أرسنال وكريستال بالاس في آخر 10 مواجهات

تستعد كتيبة أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، لمواجهة كريستال بالاس، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال وكريستال بالاس في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

10 مواجهات جمعت أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي منذ نهاية أكثوبر عام 2019، واتسمت المواجهات بالندية والتنافسية الشديدة بين الفريقين.

التعادل كان العامل الأبرز في مواجهة أرسنال وكريستال بالاس بواقع 5 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للجانزر واثنين لكريستال بالاس.

أرسنال تفوق على كريستال بالاس في مواجهتي الموسم الماضي، بهدفين دون رد في الدور الأول وبرباعية مقابل هدف في الدور الثاني.

وبدأ أرسنال مشواره في الموسم الحالي بالبريميرليج بفوز صعب على نوتينجهام فورست بهدفين لهدف، وفاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدف.

ويبحث أرسنال استكمال مسيرة الموسم الماضي بالمنافسة على لقب البريميرليج بعدما اعتلى القمة حتى الأسابيع الأخيرة قبل أن يحسم مانشستر سيتي اللقب في النهاية.