التحطيب والأراجوز ورش حكى عن التراث بثقافة أسوان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.



نفذت الفاعليات بعدد من المواقع بفرع ثقافة أسوان، ففى قصر ثقافةالعقاد نظمت احتفالية اليوم الواحد وتضمنت محاضرة عن "الموسيقى الشعبية وفن التحطيب" تحدثت خلالها منى صبرى باحثة بأطلس للمأثورات الشعبية، وقالت إن قدماء المصريين اشتهروا بحبهم للموسيقى فى الحفلات والأعياد، وخدمات المعبد، وفى توديع الموتى.

وأشارت إلى بعض الآلات الموسيقية منها الآلات الوترية مثل "الطنبورة ،العــود، القانون، الرباب"، والآلات الهوائية "النفخيات" وهى الآلات التى يتم استعمالها عن طريق النفخ مثل "الناى والمزمار"، والآلات الإيقاعية أو النقر أو الضرب مثل "الطبل البلدى، الدرابوكة، الطار، الدف".

وأضافت أن فن التحطيب فى الصعيد يستخدم للتعبير عن الفرحة والسعادة فى المناسبات السعيدة، أو الأفراح، أو في الموالد، ويمارس التحطيب واللعب بالعصى، وهو مبارزة ودية لا يوجد بها أى مظاهر عنف، ويعتبر التحطيب منذ مصر القديمة فهو طقس من الطقوس المنتظمة التى تؤدى في الأعياد الدينية والاحتفالات الشعبية والأفراح وأوقات السمر واللهو.

ونفذت ورشة حكى عن "الأراجوز" للباحثة سوسن أحمد جلال، أشارت خلالها إلى أن الأراجوز عبارة عن دمية قفاز رأسه مصنوع من خامة خفيفة وصلبة كالخشب، مرسوم عليه وجه ومن أعلى بها طرطور أحمر، أما يداه قطعتان من الخشب، ويتم التحكم في تحريكه عن طريق اليد.

ولفتت إلى أن الأراجوز هو واحد من أهم الفنون الشعبية والتراثية في مصر، استخدم لرفض الواقع والتعبير عن المشكلات بالسخرية، وكان أداة للتعبير عن الأحداث الاجتماعية والسياسية بشكل غير مباشر، والفنان شكوكو كان موهوبا، ويملك كل أدوات اختراع فكرة الأراجوز.

وفى الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى وسحر أمير مجموعة من أغانى التراث "صدقنى يا صاحبى، خفيف الروح، بتغنى لمين ياحمام، ليلى طال، زرونى كل سنة مرة"، إلى جانب معرض للحرف التراثية الشعبية للمرأة.

ونظمت ورشة حكى "التحطيب والمرماح" بقصر ثقافة السباعية للباحث ياسر محمد طه، والذى قال فيها إن التحطيب لعبة مصرية خالصة ذات طابع استعراضى وكان يلعبها القدماء الفراعنه وجسدوها علي معابدهم في جبانة بني حسن بالمنيا، وكانوا يلعبون التحطيب بأوراق البردي، وكانوا يجسدونها كتدريب للجنود ولازالت اللعبة مستمرة في الصعيد خصوصا وتلعب في الأفراح وليالي الخاصة بالأولياء والصالحين.

وأشار إلى أن "المرماح" هو سباق الخيل وتشتهر به بلاد الصعيد وخصوصا أسوان ويقام بها سبق خاص بالخيل وهو الوحيد الذي لاترتبط بالأولياء، منوها بأن باقي السباقات ترتبط بالأولياء والموالد، ويطلق على كل حصان اسم خاص به قد يكون اسم ابنه أو بنته أو اسم مشهور آخر.

محاضرة عن النسبج اليدوي والحرف الشعبية

ونفذت بقصر ثقافة توشكي ورشة حكى عن "النسيج اليدوى" للباحث مصطفي كامل سيد تحدث خلالها عن النسيج اليدوي، وهو عبارة عن خيوط طولية وخطوط عرضية يتم نسجها بطريقة معينة، ويتم تعليمها ونقلها للأجيال عن طريق التعلم وهي منتشرة في كل أرجاء الجمهورية.

وتميزت بعض المناطق بأنواع معينة من النسيج تخص الثقافة الشعبية للمنطقة وتعكسها من خلال الألوان والمواد الخام المستخدمة، الحرف الشعبية هي عبارة عن مشغولات يتم صناعتها من المواد الخام الموجودة في البيئة المحيطة وصناعة أشياء مفيدة وجميلة للمجتمع يعكس ثقافة المنطقة.

ورش حكى عن التراث بثقافة أسوان

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