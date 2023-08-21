حي شرق أسيوط ينفذ صيانة وإنارة كشافات أمام المعهد الديني بالحمراء

نفذ حي شرق أسيوط، بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، وسيد عباس، وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، وتحت إشراف قسم الكهرباء، عملية صيانة وإنارة بعض الكشافات أمام المعهد الديني بالحمراء. تم تنفيذ هذه الأعمال بمراعاة ترشيد الطاقة.

وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص الجهات المعنية على توفير بيئة آمنة ومشرقة للطلاب والعاملين في المعهد الديني بالحمراء. من المهم أن يتوفر نظام إنارة سليم يوفر الرؤية الجيدة في هذه المنطقة خاصةً خلال ساعات المساء.

وتشير التقارير إلى أن قسم الكهرباء قد باشر العمل بالفعل في إصلاح وصيانة الكشافات، حيث تم استبدال المصابيح التالفة وإصلاح التماسات الكهربائية الضعيفة. تم أيضًا فحص الأسلاك وتثبيتها بشكل آمن لضمان عملية إنارة مستدامة وموثوقة.

وأعربت السلطات المحلية عن ارتياحها للجهود المبذولة من قبل قسم الكهرباء في تنفيذ مثل هذه الصيانة الدورية لتحسين بيئة المعهد. كما أشادت بجودة العمل المقدم والالتزام بتنفيذ إرشادات توفير الطاقة في العملية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تعزيز مستوى الخدمات العامة وتهيئة جميع المرافق في المدينة.

وفي نفس السياق، أكد المواطنون استحسانهم لهذه الخطوة، حيث يرون فيها جهودًا حثيثة لإنشاء بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والموظفين. وبهذه الإجراءات، يعكس حي شرق أسيوط التزامًا قويًا لتحسين جودة الحياة في المدينة وتوفير بيئة مناسبة للمعايير التعليمية.

"حي شرق اسيوط" عملية صيانة وإنارة بعض الكشافات أمام المعهد الديني بالحمراء

"حي شرق اسيوط" عملية صيانة وإنارة بعض الكشافات أمام المعهد الديني بالحمراء