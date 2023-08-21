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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تشوهات الساعة البيولوجية في الجسم السبب.. أسباب الصداع النصفي

الصداع العنقودي
الصداع العنقودي

الصداع العنقودي عبارة عن نوبات مؤلمة من الألم في جانب واحد من الرأس ، وغالبًا ما يتم الشعور بها حول العين.

 

والصداع العنقودي نادر الحدوث، ويمكن لأي شخص الحصول عليها ، لكنها أكثر شيوعًا عند الرجال وتميل إلى البدء عندما يكون الشخص في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

 

ويعاني معظم الأشخاص من الصداع العنقودي العرضي، وفي حالات الصداع العنقودي العرضي ، يحدث الصداع لمدة أسبوع إلى عام ، تليها فترة مغفرة خالية من الألم تستمر 3 أشهر أو أكثر قبل حدوث صداع عنقودي آخر.

 

قد تستمر الدورات العنقودية المزمنة لأكثر من عام ، أو قد تستمر الفترات الخالية من الألم أقل من شهر واحد.

 

أسباب الصداع النصفي

السبب الدقيق للصداع العنقودي غير معروف ، ولكن تشير أنماط الصداع العنقودي إلى أن التشوهات في الساعة البيولوجية للجسم (الوطاء) تلعب دورًا.

 

على عكس الصداع النصفي وصداع التوتر ، لا يرتبط الصداع العنقودي عمومًا بالمحفزات ، مثل الأطعمة أو التغيرات الهرمونية أو الإجهاد.

 

ومع ذلك ، بمجرد أن تبدأ الفترة العنقودية ، فإن شرب الكحول قد يؤدي سريعًا إلى حدوث صداع انشقاقي لهذا السبب ، يتجنب العديد من الأشخاص المصابين بالصداع العنقودي تناول الكحوليات خلال فترة النوبة العنقودية.

 

تشمل المحفزات المحتملة الأخرى استخدام الأدوية مثل النتروجليسرين ، وهو دواء يستخدم لعلاج أمراض القلب.

 

عوامل خطرالصداع العنقودي

الجنس: الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصداع العنقودي.

العمر: تتراوح أعمار معظم المصابين بالصداع العنقودي بين 20 و 50 عامًا ، على الرغم من أن الحالة يمكن أن تتطور في أي عمر.

التدخين: كثير من الناس الذين يصابون بنوبات الصداع العنقودي هم من المدخنين. ومع ذلك ، فإن الإقلاع عن التدخين لا يؤثر عادة على الصداع.

استخدام الكحول: إذا كنت تعاني من الصداع العنقودي ، فإن شرب الكحول خلال فترة عنقودية قد يزيد من خطر تعرضك لهجوم.

تاريخ عائلي: قد يؤدي وجود أحد الوالدين أو الأشقاء الذين أصيبوا بالصداع العنقودي إلى زيادة خطر إصابتك.