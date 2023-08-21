باريس سان جيرمان يستفيد من رحيل نيمار

يبدو أن باريس سان جيرمان وجد استفادة كبيرة من وراء رحيل الدولي البرازيلي نيمار جونيور، بعدما تقاربت وجهات النظر بين النادي الباريسي والدولي الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن علاقة مبابي كانت سيئة بزميله السابق نيمار جونيور خلال فترة تواجد اللاعب الأخيرة.

وأوضحت أن نيمار قام بالإعجاب على منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لأحد الصحف الفرنسية الكبيرة، والذي كان يُشير لتوتر علاقة اللاعب بمبابي.

وأشارت إلى أن رحيل نيمار عن باريس فتح الباب أمام تجديد مبابي مع البي أس جي خلال الفترة المقبلة، بعدما كان الدولي الفرنسي يطالب إدارة النادي العاصمي بضرورة رحيل البرازيلي بسبب كثرة الإصابات بجانب اهتزاز مستواه الفني والبدني.

في سياق متصل، سادت حالة من التفاؤل لدي إدارة باريس سان جيرمان، بعد تقارب وجهات النظر بين مبابي ومسؤولي الفريق الباريسي خلال الفترة الماضية.

وشهد أمس الأحد، عقد وفد قطري اجتماعًا مع ممثلي مبابي من أجل الحديث عن تجديد عقد الفرنسي، بعد توتر علاقته مع ناصر الخليفي.

وحمل الاجتماع تفاؤلًا كبيرًا للنادي الباريسي، بعدما اقتربت وجهات النظر بين ممثلي الناديين، مما يجعل تجديد عقد البرازيلي وشيكًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أبدى إهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حالة التمرد التي أصبح عليها اللاعب أمام إدارة الخليفي.