أعراض الصداع العنقودي.. الأرق والاحمرار أبرزها

الصداع العنقودي، الذي يحدث في أنماط دورية أو فترات عنقودية، هو أحد أكثر أنواع الصداع إيلامًا، وعادة ما يوقظك الصداع العنقودي في منتصف الليل بألم شديد في عين واحدة أو حولها على جانب واحد من رأسك.

يمكن أن تستمر نوبات النوبات المتكررة، المعروفة باسم الفترات العنقودية، من أسابيع إلى شهور، وعادة ما تتبعها فترات هدوء عندما يتوقف الصداع، وخلال فترة الهدوء، لا يحدث صداع لأشهر وأحيانًا حتى سنوات.

والصداع العنقودي نادر ولا يهدد الحياة، ويمكن أن تجعل العلاجات نوبات الصداع العنقودي أقصر وأقل شدة بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأدوية أن تقلل من عدد الصداع العنقودي الذي تعاني منه.

أعراض الصداع العنقودي

يحدث الصداع العنقودي بسرعة، وعادةً ما يكون بدون سابق إنذار، على الرغم من أنك قد تكون مصابًا في البداية بالغثيان والأورة الشبيهة بالصداع النصفي وتشمل العلامات والأعراض الشائعة أثناء الصداع ما يلي:

الألم الشديد الذي يظهر بشكل عام في إحدى العينين أو خلفها أو حولها ، ولكنه قد ينتشر إلى مناطق أخرى من وجهك ورأسك وعنقك

ألم من جانب واحد

الأرق

تمزيق مفرط

احمرار عينك على الجانب المصاب

انسداد أو سيلان الأنف في الجانب المصاب

تعرق الجبين أو الوجه في الجانب المصاب

جلد شاحب (شحوب) أو احمرار على وجهك

تورم حول عينك في الجانب المصاب

تدلي الجفن في الجانب المصاب

الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي ، على عكس أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي ، من المرجح أن يخطوا أو يجلسوا ويتأرجحوا ذهابًا وإيابًا ويمكن أن تحدث بعض الأعراض الشبيهة بالصداع النصفي - بما في ذلك الحساسية للضوء والصوت - مع صداع عنقودي ، على الرغم من أنه عادة ما يكون على جانب واحد.