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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجمرة الخبيثة تتفشى في روسيا والسلطات تفرض حالة الطوارئ

الجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة

تفشى مرض الجمرة الخبيثة في منطقة بمنطقة فورونيج الروسية، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة بلدية بانينسكي، وستبقى مستمرة حتى 16 نوفمبر على الأقل.

 

وأصدر الحاكم الإقليمي، ألكسندر جوسيف، عدة إجراءات ، منها عدم السماح لزيارات الأشخاص غير المصرح لهم إلى المنطقة محدودة، كما تم فرض حظر على حركة واستيراد وذبح الماشية غير المحصنة ضد الجمرة الخبيثة، وحظر شحن منتجات اللحوم والأعلاف من المنطقة، وكذلك صيد البرية.

 

وقامت السلطات بتفتيش كل منزل في المستوطنة المتضررة، مع وصول محطتين متنقلتين للصرف الصحي والطب البيطري إلى المنطقة، ولم تقدم معلومات عن عدد الحالات التي تم اكتشافها أو تفاصيل عن أي إصابات.

 

يذكر أن منطقة فورونيج تقع في جنوب غرب روسيا وتشترك في الحدود مع أوكرانيا، وكانت الجمرة الخبيثة تفشت في روسيا في جمهورية تشوفاشيا في مارس الماضي، وتم احتواء انتشار العدوى بسرعة من قبل السلطات المحلية.

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