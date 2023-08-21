فيكسد مصر تحصل على شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 في الأمن السيبراني

حصلت «فيكسد مصر» الشركة المصرية الرائدة في خدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات، رسمياً على شهادة الأيزو في الأمن السيبراني «ISO/IEC 27001:2013»، لحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشبكات والتطبيقات والأنظمة من الهجمات الإلكترونية التي قد يتعرض لها العملاء، ومستخدمي الخدمات والموظفين والشركاء.

وقال المهندس محمود أحمد نائب رئيس شركة فيكسد مصر لشئون التوقيع الإلكتروني، أن حصولنا على هذه الشهادة تأكيداً على مسؤوليتنا في الحفاظ على حماية بياناتنا الخاصة وبيانات شركائنا، ويأتي من مبادئنا الراسخة بأن أتباع المعايير اللازمة لتحقيق الأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من عملية التحول الرقمي الذي تدعمه فيكسد مصر في جميع المجالات، مؤكدا على أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بحماية الشبكات والتطبيقات والبرمجيات المختلفة لتوفير الحماية القصوى لعملائها ومتلقي الخدمات، والموظفين والشركاء.

وأضاف نائب رئيس شركة فيكسد مصر لشئون التوقيع الإلكتروني، أنه مع تزايد الجريمة الإلكترونية وظهور التهديدات الجديدة باستمرار، قد يبدو من الصعب أو حتى المستحيل إدارة المخاطر الإلكترونية، مشيرا إلى ان «ISO / IEC 27001: 2013» تساعد المؤسسات على إدراك المخاطر وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها بشكل استباقي، واتباع نهج شامل لأمن المعلومات، بداية من فحص الأشخاص والسياسات والتكنولوجيا، ومجابهة أي خطر سيبراني.

وتختص شهادة أيزو «ISO / IEC 27001: 2013» بالمواصفات المعترف بها لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وهو إطار عمل إداري تقدمه الشركات لتحديد وتحليل ومعالجة مخاطر أمن المعلومات الخاصة بها، وتمنح للشركات والجهات التي تتبع ممارسات وإرشادات تهدف لمساعدة عملاء ومُقدمي الخدمات السحابية على التشغيل الآمن والفعّال لكي تُبقيهم وبياناتهم وبيانات العملاء آمنة من التهديدات الإلكترونية بمختلف أنواعها.