تقارب وجهات النظر بين باريس سان جيرمان ومبابي

شهدت الساعات القليلة الماضية تقارب وجهات النظر بين مسؤولي باريس سان جيرمان ونجم الفريق كيليان مبابي، من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكان مبابي قد أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في عدم تجديد تعاقده، من أجل الرحيل مجانًا مع نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "اَس" الإسبانية، أن وفد قطري وصل العاصمة الفرنسية من أجل الاجتماع بممثلي مبابي، بالأمس الأحد.

وأوضحت أن الوفد القطري تواجد من أجل تقريب وجهات النظر بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي.

وشددت على أن الاجتماع الأول كان مرضيًا لمسؤولي باريس سان جيرمان، حيث أتفقوا مع ممثلي اللاعب على عقد اجتماع اَخر خلال الأسبوع الحالي، ومن المحتمل أن يحضره رئيس البي أس جي ناصر الخليفي.

وأكدت "اَس" على أن هناك حالة من التفاؤل لدي إدارة باريس سان جيرمان بشأن تمديد عقد مبابي، بعدما أظهر اللاعب رغبة قوية في الاستمرار مع البي أس جي، بجانب رغبة ممثلي مبابي في استمراره.

وكان مبابي قد أبدى رغبة في الانتقال لريال مدريد خلال فترة الصيف المقبل، بعد المفاوضات القوية التي شهدتها الفترة الماضية.