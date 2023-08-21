كاسبرسكي تكشف عن ميزتين جديدتين لبرنامج إدارة كلمات المرور

كشف برنامج إدارة كلمات المرور (Password Manager) من كاسبرسكي عن ميزتين جديدتين، أما الأولى فهي تمكين المستخدمين من تخزين مفاتيح فريدة بأمان لتعريف المصادقة الثنائية (2FA)، وإنشاء كلمات مرور لمرة واحدة. وإضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة المتصفحات المدعومة لتشمل Opera و Opera GX.

وأصبح استخدام برامج إدارة كلمات المرور خياراً لا يمكن الاستغناء عنه، نظراً للعدد المتزايد من بيانات الاعتماد الرقمية المطلوبة، وزيادة تعقيد كلمات المرور اللازمة بهدف التصدي للمحاولات الخبيثة من المتسللين. ووفق استطلاع بعنوان "التقرير السنوي لبرامج إدارة كلمات المرور 2022" الذي أجرته Security.Org، فقد تبين أن استخدام الأجهزة المحمولة لهذه البرامج تجاوز مستوى استخداماتها على الأجهزة المكتبية في العام 2022، حيث يستعين بها 84% من مستخدمي خزنة كلمات المرور في الولايات المتحدة على هواتفهم. بشكل عام، ويستخدم 45 مليون أمريكي هذه البرامج لحماية بيانات اعتمادهم عبر الإنترنت، ومع ذلك لا يزال ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعتمدون على الحفظ أو الملاحظات المكتوبة يدوياً للاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بهم.

ويوفر برنامج إدارة كلمات المرور (Password Manager) من كاسبرسكي الآن للمستخدمين مستوى مُحسّناً من الأمن الرقمي من خلال الحصول على رموز التحقق للحسابات المحمية بالاعتماد على تعريف المصادقة الثنائية (2FA). ويتم استخدام الرمز الثنائي بهدف تحسين أمن حسابات المستخدمين الأكثر أهمية، وتوفير الحماية لها حتى عند اختراق كلمة مرور الحساب.

وتعمل الميزة الجديدة على إدخال مفتاح فريد مخزن لإنشاء رمز تسجيل الدخول لمرة واحدة، ويتم تحديثه كل 30 ثانية. ويطلب من المستخدمين نسخ الرمز من التطبيق ومن ثم لصقه في الحقل المطلوب عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ويمكن لمستخدمي أجهزة "ماك" عرض الرموز وكتابتها يدوياً للمصادقة، كما ستتوفر هذه الميزة لمستخدمي "ويندوز" في خريف العام الجاري 2023.

وتم أيضاً توسيع امتداد متصفح برنامج إدارة كلمات المرور (Password Manager) من كاسبرسكي لدعم المتصفحين Opera و Opera GX (الإصدار 92 والإصدارات الأحدث). ويساعد هذا الامتداد المستخدمين من خلال تسهيل إدارة العمل باستخدام المعلومات الشخصية والحساسة، وحفظ تسجيلات الدخول وكلمات المرور والبيانات الأخرى تلقائياً في البرنامج ذاته، إضافة إلى ملء بيانات الاعتماد المطلوبة تلقائياً عند تسجيل الدخول، أو تسديد أي مدفوعات عبر الإنترنت. وإضافة إلى المتصفحين Opera و Opera GX (الإصدار 92 والإصدارات الأحدث)، يتوفر امتداد متصفح البرنامج حالياً للمتصفحات التالية:

متصفح Mozilla Firefox 65 والإصدارات الأحدث/ Mozilla Firefox لنظام التشغيل OS X

متصفح Google Chrome 70 والإصدارات الأحدث / Google Chrome لنظام التشغيل OS X

متصفح "ياندكس" Yandex

متصفح (Microsoft Edge 79 и) أو النسخ الأعلى على قاعدة Chromium

متصفح Safari لنظام التشغيل OS X

وتقول مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: "يحتاج المستخدمون إلى خدمة لتخزين وتنظيم الكميات الكبيرة من المعلومات القيمة والمهمة بطرق آمنة، نظراً للعدد المتزايد من الحسابات والبيانات التي يقومون بإنشائها. ويتمثل الحل الأنسب في استخدام برنامج لإدارة كلمات المرور يمكن الوثوق به. وتتيح خزنة البيانات الآمنة والخاصة للمستخدمين إدارة كلمات المرور والبطاقات المصرفية والمستندات وغيرها بسهولة، مباشرة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة".