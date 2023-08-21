إزالة فورية لأعمدة دور علوي مخالف بأسيوط

تمكن حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم من التصدي لعملية بناء غير قانونية في المنطقة، حيث تحرك فريق قسم الأشغالات برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي بالتعاون مع سيد عباس وعاصم إبراهيم نائب رئيس الحي لمعاينة مكان البلاغ.

وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات سريعة، حيث تم إزالة أعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس، وتحفظ على مواد البناء وجميع الأعمال المخالفة بشكل كامل. كما تم مصادرة المعدات المستخدمة في عملية البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد رئيس الحي على أهمية متابعة هذه القضية وتشكيل فرق متخصصة للتصدي لأي تعديات جديدة، ووقف البناء المخالف فوراً. وأشار إلى ضرورة التعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لأي عمليات بناء مخالفة في المحافظة والقضاء على الهجرة العشوائية والتعديات، وإزالة جميع أشكال التعديات بحزم من خلال تنفيذ إجراءات الإزالة الفورية.

وقد تبين أن أحد المواطنين قام بعملية بناء غير قانونية، ولكن تمت السيطرة على الوضع على الفور واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

إزالة فورية لأعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس باسيوط

إزالة فورية لأعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس باسيوط

إزالة فورية لأعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس باسيوط

إزالة فورية لأعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس باسيوط

إزالة فورية لأعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس باسيوط

إزالة فورية لأعمدة دور سادس علوي مخالف في شارع النميس باسيوط