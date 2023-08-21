حي شرق أسيوط ينفذ إزالة فورية لسقف دور مخالف بنزلة عبد اللاه

في استجابة سريعة، توجه عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بمباشرة العملية بالتنسيق مع سيد عباس وعاصم ابراهيم، نائبي رئيس الحي، وفريق قسم الأشغالات. قاموا بالانتقال فورًا إلى مكان البلاغ وقاموا بإزالة سقف الدور السادس العلوي في منطقة نزلة عبد اللاه وأعمال التعديات المخالفة بأكملها. كما تم حجز المعدات المستخدمة في عملية البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لهذه القضية وتشكيل حملات لمنع حدوث أي تعديات جديدة، ووقف أي بناء مخالف فورًا. كما أكد على ضرورة التعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. يأتي هذا في إطار ترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في محافظة أسيوط.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمنع أي عمليات بناء مخالفة في المحافظة والقضاء على التشييد العشوائي وإزالة جميع أشكال التعديات.

حي شرق اسيوط ينفذ ازالة فورية لسقف دور مخالف بنزلة عبد اللاه

حي شرق اسيوط ينفذ ازالة فورية لسقف دور مخالف بنزلة عبد اللاه

حي شرق اسيوط ينفذ ازالة فورية لسقف دور مخالف بنزلة عبد اللاه