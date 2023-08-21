ندوة عن كيفية مواجهة المخاطر والأزمات بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب الرحمانية بديرمواس ، تنفيذ ندوة تثقيفية عن كيفية مواجهة المخاطر والأزمات ، حضر الندوة شباب وطلائع مركز الشباب.

وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا" التي أطلقها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات، و حاضر في الندوة محمد صلاح عبد الموجود " معلم خبير دراسات اجتماعية"، وذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر أغسطس 2023 ، وتم التنفيذ بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب الرحمانية.

وتحدث المحاضر خلال فعاليات الندوة عن كيفية التعامل مع المخاطر و الأزمات ، سواء المتوقعة أو الموجودة بالفعل، إتخاذ التدابير الإحترازية لمنع حدوثها، أو الحد من الأضرار الناتجة عنها، تحديد الوسائل اللازمة و المناسبة لمواجهتها، تدريب كوادر متخصصة في مواجهة المخاطر والأزمات.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس