حي شرق أسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

استكملت أعمال التجميل والتطوير في شوارع حي شرق أسيوط، بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. استمرت الأعمال على مدار يومين ليلاً ونهارًا، تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بالإضافة إلى سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي. وتم تنظيف المنطقة تحت إشراف قسم النظافة.

ورفعت كمية تقدر بحوالي 150 طن من المخلفات خلال هذه الأعمال. كما تم رفع جزء من سور الأزهر و14 عمارة، بهدف تحسين المظهر العام للحي وتوفير بيئة جذابة ونظيفة للسكان.

تهدف هذه الأعمال إلى تحسين جودة المعيشة في حي شرق أسيوط وتعزيز الجوانب التجميلية والبصرية للشوارع والأماكن العامة. كما تسعى السلطات المحلية إلى توفير بيئة صحية ونظيفة للمجتمع وتشجيع سكان الحي على المحافظة على نظافتهم الشخصية والعامة.

ومن المتوقع أن تستفيد الحي من هذه الأعمال التطويرية بشكل كبير، حيث ستعزز هذه الخطوات الإجراءات اللازمة لضمان أن يكون لدى سكان الحي بيئة مريحة وجذابة. كما ستؤثر هذه الأعمال إيجابًا على السياحة والأعمال التجارية في المنطقة، حيث تعكس صورة إيجابية للحي وتشجع على زيادة النشاط الاقتصادي والاستثمارات.

بهذه الإجراءات، تعبر السلطات المحلية عن التزامها بتوفير مستوى عالٍ من الحياة لسكان شرق أسيوط، وتدعم جهود إعادة تأهيل المناطق الحضرية وتحسين المرافق العامة. ونتيجة لذلك، ننتظر تحقيق تحسن كبير في بيئة الحي ورفع معايير النظافة والجمال في المنطقة.

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين

حي شرق اسيوط يرفع 150 طن مخلفات علي مدار يومين