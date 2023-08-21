8 فوائد لا تعرفها عن الكوسة.. مفيدة للبشرة والذاكرة

تشتهر الكوسة بتنوعها وأهميتها لصحة القلب، في حين أنه غالبًا ما يُعتقد ويستخدم كخضروات، فإن الكوسة تقنيًا هي فاكهة وهي من مجموعة القرع الصيفي، يتم حصادها وتناولها وهي غير ناضجة، وهذا يميزها عن الأنواع الأخرى وكذلك قشرتها الناعمة.

الكوسة مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف وعدد قليل من السعرات الحرارية، وتلعب الألياف دورًا مهمًا في الهضم وقد تحد من احتمالية المعاناة من مجموعة متنوعة من مشكلات الجهاز الهضمي.

فوائد لا تعرفها عن الكوسة

- تحتوي الكوسة على فيتامين "سي" الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لتقوية المناعة، وأيضًا للحصول على بشرة نضرة، كما أنه يساهم في تكوين مادة الكولاجين التي تمد البشرة بالنضارة والحيوية، كما أن هذا الفيتامين يعمل على تقوية المناعة والحد من الإصابة بأمراضها.

- تناول"الكوسة يساعد في تسكين الألم الجسم، ويساعد في تقوية المفاصل والحد من الإصابة بالكسور في العظام لأنها تحتوي علي نسبة من الكالسيوم.

- يساعد تناولك لها في الحد من الإصابة بالالتهابات المصاحبة للمسالك البولية والمثانة.

- تقوية مناعة الجسم وتجنب الإصابة بالسرطان وذلك يرجع إلى احتوائها علي بعض المواد المؤكسدة التي من دورها هذا الأمر.

- تساعد في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من التعرض لإرتفاع نسبته.

- تحد من الإصابة بأمراض القلب.

- تساعد في تنشيط جميع خلايا الجسم.

- تساعد في تنشيط الذاكرة.