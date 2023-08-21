أهلي جدة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

يبحث أهلي جدة السعودي عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اتمام تعاقده مع الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن أهلي جدة دخل في مفاوضات قوية مع لاعب أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول لضمه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت أن أتلتيكو مدريد يدرس موقف اللاعب مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المديرالفني للروخيبلانكوس، حيث سيكون قرار الأخير حاسم في انتقال اللاعب لقلعة الكؤوس.

دي بول

وشددت التقارير على أن مفاوضات انتقال دي بول لأهلي جدة ليست سهلة، خاصة وأن اللاعب يعد أحد اللاعبين المهمين لدي سيميوني.

في سياق متصل، أصبح الدوري السعودي أحد الدوريات الجاذبة للنجوم العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاقد الهلال السعودي مع نيمار جونيور، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو، بجانب المهاجم ميتروفيتش، وروبن نيفيز.

بينما ضم اتحاد جدة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول السابق.

فيما تعاقد النصر مع السنغال ساديو ماني، وفوفانا، وبروزوفيتش، بجانب تعاقدهم مع كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.