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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية ضمن " صيف شبابنا" بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب بني حرام ،  ندوة  عن تنظيم الأسرة ، و الصحة الانجابية، ختان الإناث ، و ذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا ".

والتي أطلقها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، بتنفيذ أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات، وشارك بالندوة عدد كبير من السيدات والفتيات من أعضاء و رواد المركز، وحاضر في الندوة إسلام إبراهيم عبد العزيز " رئيس تمريض وحدة بني حرام الصحية"،  وتم التنفيذ بحضور  محمد احمد عبد الحميد " رئيس مجلس فروي بني حرام" عمرو الجبالي ، مدير المركز، العاملين بمركز شباب بني حرام  . 

تحدث  المحاضر خلال فعاليات الندوة ، عن كيفية الإهتمام بصحة المرأة و الطفل، و ترك فترات بين الحمل و الآخر ، ارتياد مراكز طب الأسرة، استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي توفرها الدولة للمحافظة على الأسرة،  كما تناولت الندوة  الأضرار الصحية الناتجة عن ختان الإناث، سواء نفسيا أو جسديا، و أن الدولة بكافة مؤسساتها تحارب تلك الظاهرة ، و تعمل على  القضاء عليها. 

جدير بالذكر ، ان الدولة المصرية تهتم كثيرا بصحة الآم و الطفل، و تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية،  و مراكز طب الأسرة، السيارات المتنقلة التي توجد في كافة المناطق ، سواء الحضر او القرى، كما توفر المتخصصين في كافة المجالات التي تخص الأمومة و الطفولة.

وتعمل الدولة المصرية جاهدة في سبيل الحد من الزيادة السكانية ، من خلال وسائل تنظيم الأسرة على أيدي متخصصين يمدون المرأة بالمعلومات الكافية،  بمدى فاعلية كل وسيلة و تحديد الوسيلة المناسبة لكل سيدة ،  و توفر لها أيضا الرعاية الصحية اثناء فترة الحمل و حتى الولادة، و اعطائها التطعيمات اللازمة و عمل متابعة دورية للسيدات، و ذلك من أجل المحافظة على صحة الأم و الطفل. 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة ،ـ و تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس   