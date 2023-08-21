ندوة عن تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية ضمن " صيف شبابنا" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب بني حرام ، ندوة عن تنظيم الأسرة ، و الصحة الانجابية، ختان الإناث ، و ذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا ".

والتي أطلقها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، بتنفيذ أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات، وشارك بالندوة عدد كبير من السيدات والفتيات من أعضاء و رواد المركز، وحاضر في الندوة إسلام إبراهيم عبد العزيز " رئيس تمريض وحدة بني حرام الصحية"، وتم التنفيذ بحضور محمد احمد عبد الحميد " رئيس مجلس فروي بني حرام" عمرو الجبالي ، مدير المركز، العاملين بمركز شباب بني حرام .

تحدث المحاضر خلال فعاليات الندوة ، عن كيفية الإهتمام بصحة المرأة و الطفل، و ترك فترات بين الحمل و الآخر ، ارتياد مراكز طب الأسرة، استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي توفرها الدولة للمحافظة على الأسرة، كما تناولت الندوة الأضرار الصحية الناتجة عن ختان الإناث، سواء نفسيا أو جسديا، و أن الدولة بكافة مؤسساتها تحارب تلك الظاهرة ، و تعمل على القضاء عليها.

جدير بالذكر ، ان الدولة المصرية تهتم كثيرا بصحة الآم و الطفل، و تعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية، و مراكز طب الأسرة، السيارات المتنقلة التي توجد في كافة المناطق ، سواء الحضر او القرى، كما توفر المتخصصين في كافة المجالات التي تخص الأمومة و الطفولة.

وتعمل الدولة المصرية جاهدة في سبيل الحد من الزيادة السكانية ، من خلال وسائل تنظيم الأسرة على أيدي متخصصين يمدون المرأة بالمعلومات الكافية، بمدى فاعلية كل وسيلة و تحديد الوسيلة المناسبة لكل سيدة ، و توفر لها أيضا الرعاية الصحية اثناء فترة الحمل و حتى الولادة، و اعطائها التطعيمات اللازمة و عمل متابعة دورية للسيدات، و ذلك من أجل المحافظة على صحة الأم و الطفل.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ،ـ و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس