تنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

أعلن أسامة القاضي محافظة المنيا ، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين .

خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجا ، ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية ، بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين ، من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ (2360) ، ندوة للتوعية والتثقيف الصحي ، و (133) لقاءا جماهيريا، على مدار شهر يوليو الماضى .

وذلك عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا وكيل الوزارة ، إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ (2172) ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، و(188) ندوة خارجية بمراكز الشباب والوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلى تنظيم (133) لقاءا جماهيريا، موضحا ، أن عدد الحضور بالندوات بلغ (43) ألف و(727) منهم ، (13360) من الرجال ، و (28021) من السيدات و (2346) من الأطفال.

مؤكدا، أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والإكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية ، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وصحة الطفل ، وموضوعات الصحة العامة.