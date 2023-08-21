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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أعلن أسامة القاضي  محافظة المنيا ، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين .

خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجا ، ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية ، بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين ، من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ (2360) ، ندوة للتوعية والتثقيف الصحي ، و (133) لقاءا جماهيريا، على مدار شهر يوليو الماضى .

وذلك عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا وكيل الوزارة ، إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ (2172) ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، و(188) ندوة خارجية بمراكز الشباب والوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلى تنظيم (133) لقاءا جماهيريا، موضحا ، أن عدد الحضور بالندوات بلغ (43) ألف و(727) منهم ، (13360) من الرجال ، و (28021) من السيدات و (2346) من الأطفال.

مؤكدا،  أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والإكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية ، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وصحة الطفل ، وموضوعات الصحة العامة.