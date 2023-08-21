مسنة تقتحم صالون حلاقة بسيارتها (شاهد)

حطمت مسنة أمريكية محل صالون حلاقة في ولاية أريزونا الأمريكية بعدما فقدت السيطرة على سياراتها أثناء قيادتها لها.

ووثق مقطع فيديو متدوال عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، لحظة فقدان المسنة السيطرة على صالون الحلاقة.

وأظهر الفيديو سيارة وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي أظهر عددا من العاملين في الموقع والزبائن الذي تفاجئوا باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.

السائقة تعرضت لإصابات طفيفة

وذكرت الصحيفة أن السائقة تعرضت لإصابات طفيفة ورضوض في منطقة الساق، بينما لم يصب أحد من الزبائن أو ممن كانوا في الصالون بأي أذى.

وأعربت آشلي أبتون مالكة الصالون الذي اقتحمته السيارة عن صدمتها مما حدث، قائلة إنها كانت ميتة لا محالة لو كانت واقفة في موقع آخر.

وكانت أبتون تقص شعر أحد العملاء قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت عندما انهار الجدار أمامها مباشرة بسبب تأثير اصطدام السيارة.