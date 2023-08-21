بيلنجهام يكشف سر سعادته

كشف الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنجهام عن سر سعادته البالغة بعد مساهمته في الريمونتادا التي حققها فريقه ريال مدريد أمام مضيفه ألميريا .

وكان الملكي قد قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال بيلنجهام في تصريحات تليفزيونية: أحببت الريمونتادا ونضال الفريق، تعاني فرق كثيرة عندما تستقبل هدفاً مبكراً، لكن نحن لا، واصلنا اللعب بشكل جيد ولم يسيطر علينا الذعر، في نهاية المطاف، يمكننا القول إنها كانت مباراة مريحة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وأضاف بيلنجهام: شاهدت انتفاضات ريال مدريد مرات عديدة على شاشة التلفزيون، أتذكر أني قلت لنفسي لن يتمكنوا من ذلك، لكنهم انتفضوا. الآن، أنا هنا، أعيش هذه التجربة، هناك الكثير من الصفاء والهدوء ولا نفكر في الهزيمة أبداً، نظرت إلى وجوه زملائي في الفريق ولم يكن الذعر يعلوها، حققنا الريمونتادا بفضل خبرتهم.

وقال: أنا سعيد للغاية، لكن الشيء الأكثر أهمية هو اللعب بشكل جيد والمساهمة، أعرف أن زملائي سيبحثون عني في الملعب، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، أنا سعيد بالأهداف وبمساعدة الفريق على الفوز، ولكن عليّ العمل على جميع الجوانب.

وقال: أنا أفضل كلاعب بعشر مرات مقارنة بالموسم الماضي. أنا سعيد للغاية مع هؤلاء اللاعبين وأتعلم كل يوم، المستوى هنا رفيع للغاية وأنا مثل الإسفنج أحاول استيعاب كل شيء من زملائي، وبفضل ذلك بدأت الموسم بشكل جيد، عليّ الاستمرار في مساعدة الفريق، أمامنا مباريات كثيرة وسأواصل العمل.

وقال: أتمنى أن يستمتعوا بطريقتي في اللعب، أحب اللعب من أجلهم هذا مهم، على هامش النتيجة، يجب إظهار مودتنا لهم، إذا كانوا سعداء، فنحن جميعاً سعداء، أنا سعيد بالاستقبال وأريد مواصلة نشر السعادة.