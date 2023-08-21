الهلال يعلن رحيل ماريجا.. رسميًا

كشف الهلال السعودي، اليوم الأثنين، عن رحيل مهاجمه المالي موسى ماريجا، بعد الفترة التي قضاها اللاعب داخل جدران الزعيم.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر "تويتر" صورة المهاجم المالي، حيث أرفق صورة له مكتوب عليها: "شكرًا ماريجا".

وكان ماريجا قد نجح في التتويج بعدد من الألقاب القارية والمحلية مع الهلال السعودي، حيث توج بدوري أبطال اَسيا، والدوري السعودي، وكأس الملك، بجانب السوبر السعودي، وكأس لوسيل، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال السعودي في ضم عدد من اللاعبين العالميين، حيث تعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور، قادمًا من باريس سان جيرمان، وياسين بونو، من إشبيلية، بجانب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبرج.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن نيمار جونيور سيغيب لمدة لا تقل عن شهر كامل، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب على مستوى الكاحل عندما كان لاعبًا ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن البرازيلي سيخضع لعلاج مكثف من أجل سرعة تعافيه من إصابته، بعد الغضب الجماهيري الذي صاحب غياب اللاعب عن الزعيم.

وكان الهلال قد نجح في التعاقد مع نيمار قادمًا من البي أس جي، حيث وصلت قيمة الصفقة لـ 290 مليون يورو، حيث سيحصل اللاعب على 160 مليون يورو لمدة موسمين، بجانب إمتيازات كبيرة، منها الحصول على 50 ألف يورو نظير الفوز في المباراة التي يشارك بها اللاعب مع الفريق، و500 ألف أخري عن كل منشور للبرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي يخص الكرة السعودية.