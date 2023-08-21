السيطرة على حريق هائل داخل مسجد في الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين على حريق هائل اندلع داخل مسجد في محافظة الإسماعيلية، أدى إلى إتلاف بعض محتوياته في مصلى السيدات.

الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء

فوجئ الأهالي، باشتعال النيران داخل جدران مسجد الحمد المرحلة الثالثة حي الشيخ زايد، وأخطروا شرطة النجدة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

وقالت مصادر مطلعة، إن سبب وقوع الحادث ماس كهربائي، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية.