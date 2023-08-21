ترشيدا للكهرباء.. حملات مكثفة لغلق الورش في المواعيد المحددة بالمنيا

كلف أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالأحياء والشوارع الرئيسية ، للتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق خطة الدولة .

وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتطبيق قرارات غلق الورش وفقاً لمواعيد الغلق الصيفية، حيث تابعت الوحدات المحلية لمركزى سمالوط و مطاي شمال محافظة المنيا ، تنفيذ حملات مكثفة على الورش ، للتأكد من الإلتزام بالغلق في تمام الساعة السابعة مساءاً ، مع التنبيه علي أصحابها بالتقيد بمواعيد الغلق الصيفية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك القرارات.

جديرا بالذكر ، أن الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تواصل جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، وخفض الإنارة العامة بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية و السلامة العامة، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة .

والتأكد من التزام المحال العامة والتجارية بالإكتفاء بالإضاءة الداخلية وغلق إضاءة الواجهات، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقاً لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير