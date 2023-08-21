إقرار زيادة رأس مال شركة العالمية للاستثمار

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة العالمية للاستثمار والتنمية بشأن زيادة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية، في بيان إن تقرير الإفصاح يتضمن السير في زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 54 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

وأضافت أن زيادة رأس المال المصدر قدرها 46 مليون جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع تداول حق الاكتتاب.

يشار إلى أن العالمية للاستثمار والتنمية سجلت صافي ربح بلغ 4.07 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 794.27 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.