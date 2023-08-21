أيندهوفن يستعير لاعب برشلونة

انتقل اليوم الاثنين المدافع الأمريكي سيرجينو ديست من برشلونة إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024.

ويتضمن بند في العقد يسمح بضم ديست بشكل نهائي، مع حصول برشلونة على نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وانضم اللاعب البالغ عمره "22 عاما" إلى برشلونة في 2020 مقابل 21 مليون يورو (22.87 مليون دولار) من أياكس أمستردام، وشارك ديست في 51 مباراة بالدوري الإسباني في أول موسمين، لكنه قضى الموسم الماضي مع ميلان على سبيل الإعارة.

وقضى اللاعب الأميركي المولود في هولندا موسما محبطا في إيطاليا وشارك في 8 مباريات فقط بالدوري قبل العودة إلى إسبانيا.

وسجل ديست، الذي شارك في كأس العالم 2022 في قطر، هدفين في 26 مباراة مع المنتخب الأميركي.