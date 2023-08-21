أرسنال يرفض إغراءات الدوري السعودي

رفض نادي أرسنال الإنجليزي عرضًا سعوديًا لضم الغاني تاوماس بارتي لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية منذ ثلاثة أسابيع.





وفي هذا الصدد قال فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات ، أن آرسنال الإنجليزي رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي تقدر قيمته من 30 إلى 35 مليون يورو، منذ 3 أسابيع من أجل التعاقد مع الغاني توماس بارتي".

وأضاف ، خلال الوقت الحالي لا يوجد أي عرض جديد من السعودية للتعاقد مع لاعب الوسط الغاني ، توماس باق مع فريقه الإنجليزي.

كان ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز قد أبدى رغبته في عدم التخلي عن لاعب الوسط الغاني ، إلا إذا وصل عرض آخر رسمي بما لا يقل عن 45 مليون يورو".

أرسنال وكريستال بالاس ..

ويلاقي فريق أرسنال بقيادة مايكل أرتيتا نظيره كريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتمكن فريق ارسنال من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على نظيره توتنهام فورست بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط، حصدها من الانتصار على نوتنجهام فورست، بثنائية مقابل هدف، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، بالرصيد ذاته أيضا، من تحقيق الانتصار على شيفيلد يونايتد، في الجولة الأولى من المسابقة المحلية..