زيلينسكي: واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، خلال زيارة إلى كوبنهاغن اليوم الإثنين، أه واثق من أن روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا، وقوبل خطابه بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام أوكرانية.

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بمقاتلات إف-16 أميركية الصنع لتعزيز قدراتها الجوية فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضدّ القوات الروسية في الشرق.

وأضاف الرئيس الأوكراني الأهمّ هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معًا، نؤكّد أنّ للحياة قيمة وأنّ الناس مهمّون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة.

وتابع سيكون نصرًا مشتركًا نصر الحقيقة والديموقراطية ونصر شعبنا وأممنا.

وحذر السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، الإثنين، من أن قرار كوبنهاغن يشكل تصعيدًا للنزاع.

وقال باربين بالاختباء وراء فرضية أن على أوكرانيا نفسها تحديد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ألا تترك لأوكرانيا أيّ خيار سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا.

وتابع يدفع هكذا موقف بأوكرانيا نحو الهاوية ويحوّل شعبها إلى ضحايا جدد.

وفي يوليو قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا ستعتبره موسكو بمثابة تهديد نووي.