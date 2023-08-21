حكومة نتنياهو في ورطة عقب مقتل مستوطنة والاحتلال يدفع بالوحدات في الخليل

لقيت مستوطنة إسرائيلية مصرعها، اليوم الإثنين، وأصيب آخر بجراح بالغة في حادث إطلاق نار استهدف مركبتهم في شارع 60، القريب من مفترق الطرق في جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات من الجيش الإسرائيلي لموقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة للتعامل الطبي معه، وفرض الاحتلال طوقًا أمنيًا على المنطقة.

وعقب الحادث فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على المنطقة، بين مستوطنة كريات أربع والمستوطنات المجاورة، وبدأت عمليات التمشيط الواسعة للبحث عن منفذي العملية.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى عمليات البحث تركزت في المنطقة من بلدتي بني نعيم شرقي موقع الهجوم وبيتا جنوب المكان، وسط مخاوف من هروب المنفذين باتجاه بلدة يطا في الخليل.

وأفادت قناة الغد بأن جيش الاحتلال دفع بوحدات خاصة إلى مدينة الخليل وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، حيث تم استدعاء وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، من وحدة دوفدوفان ومن وحدة المستعربين، للمشاركة في عملية الملاحقة وراء منفذي العملية.

وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة للمنازل والمحال التجارية بالمدينة.

من جانبها، رحبت الفصائل الفلسطينية بالعملية، واعتبرتها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاولات التهويد التي لا تتوقف، كما أنها تأتي في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى.

وباركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، معتبرةً أنها جاءت ردًا طبيعيًا ومشروعًا على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذانًا باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات.

فيما أكدت حركة حماس، أن العملية تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد المقدسات وضد المشاريع الصهيونية.

وكذلك أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذه العملية امتداد لتصاعد الفعل المقاوم، وأثبتت قدرة المقاومة في الضفة على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونية المعقدة، رغم ملاحقتها المستمرة.