خونت أكل عيشي .. العامل المتهم بسرقة محل في العمرانية يعترف

أدلى المتهم بسرقة محل عمله في منطقة العمرانية باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وأكد انه اتفق مع اثنين على ارتكاب الواقعة لعلمه بوجود مبالغ مالية في الخزينة.

وقال المتهم إنه خان مصدر رزقه وأكل عيشه بعد أن وسوس له الشيطان برواية كاذبة، والادعاء بأن مجهولين نفذوا سطو مسلح وارتكبوا الحادث.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة محل في العمرانية، إذ أقر مالك المحل خلال التحريات بتلقيه اتصال هاتفي من عامل أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة» وتكبيله، وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالي وفر هاربا.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات عدم صحة رواية العامل، وتبين اشتراكه مع شخصين آخرين مقيمين بالجيزة في ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدا عن المبلغ المالي المستولي عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد كمية من المنشطات مجهولة المصدر في القاهرة





مكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

سقوط لصوص المجوهرات وضبط مرتكب سرقة مدرسة بالمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في توجيه حملات أمنية ناجحة لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط وملاحقة الخارجين عن القانون ،وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تمكنت مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط لصوص المجوهرات ، وكشف واقعة سرقة أموال من داخل مدرسة بالمعادي ،وجاءت تفاصيل كل واقعة كالتالي :-

في منطقة القاهرة الجديدة تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية)، وبمواجهته المتهم اعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

كما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .