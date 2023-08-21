محافظ أسيوط:حملات لإزالة الاشغالات ورفع الحواجز بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم دون تهاون أو تقاعس لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.



وفي هذا الإطار قام حي شرق أسيوط بتنفيذ حملات مرافق واشغالات لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات وإزالة المعوقات والمارة وذلك بإزالة فروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق ورفع الحديد والحجارة أمام بعض المنازل بمشاركة عبداللطيف فضاله رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي ، ومسئولي الاشغالات بالحي والتراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (الستين بمنطقة الأزهر بالوليدية ، ومحمود رشوان ، وبمنطقة شركة فريال وأمام المعهد الأزهري ، وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقاً ، وتقسيم البترول وتفرعاته بكامل ، وتقسيم الحقوقيين ، وموقف نزلة عبداللاه ... ) ، كما تم اغلاق عدد من المحلات بشارع محمد عباس المتفرع من شارع الجلاء وشارع سلامة أمين المتفرع من شارع النميس بجوار مسجد البارودي مع التشديد بالإلتزام بالمواعيد المحددة للغلق، وقد تم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق