استشاري: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في القطاع الصحي (شاهد)

أكد الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، أن مصر حصلت على إشادة عالمية ودولية فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة كورونا.

وتابع "منيسي" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن جميع المبادرات الرئاسية تم توجيهها لحل مشكلات متعاقبة على مدار عقود وكانت تحتاج لعقود أخرى لحلها.

وأشار إلى أنه يكفي الدولة إنجازًا القضاء على فيروس سي قبل بداية المبادرات بتوفير الدواء والمراكز بجميع المحافظات والكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى والفحوصات التي تمت، وهو شيء غير سهل تم توالت المبادرات فيما بعد.

وواصل منيسي أن ما يحدث في مصر الآن نهضة وطفرة غير مسبوقة في المجال الصحي.

وأكمل أن حملة 100 مليون صحة والكشف الكامل على الخريطة الصحية في مصر والقضاء على فيروس سي، وإعلان مصر خاليه من فيروس سي طبقًا للمقاييس العالمية لمنظمة الصحة العالمية شيء غير مسبوق.

مصر تشهد تطورا ملحوظا في الصحة

شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، حيث كانت البداية من القانون المصري المادة 18 لدستور 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت اطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، والتى أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذي استفز القطاع الصحي لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائي للعينات في عام 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر تقدر بنحو 9% من إجمالي عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتى تمكنت من فحص مايقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، وفي عام 2008م تم دمج كل من الفحص الروتيني والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما تم توفير الحصول على الأدوية مدي الحياة.

ونجحت الدولة المصرية في تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا في انتشار الفيروس بين المواطنين، استهدفت مبادرة 100 مليون صحة الكشف أيضا عن الأمراض الغير سارية حيث قدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضي بالضغط .