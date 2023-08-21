وزير الرياضة: القيادة السياسية في مصر تدعم الشباب وتضعهم في مقدمة الأولويات

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشر صبح أن القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعت إلى دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات واستثمرت في قدراتهم وطاقاتهم والتي أسهمت في تنمية المجتمع، مشيرًا إلي أهمية التواصل بين الشباب العربي، وترسيخ استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا الإطار، وذلك من منطلق حرص القيادة علي التواصل والتلاقي لمواجهة المتغيرات في العالم، خاصة وأن الحاضر والمستقبل سيكون بالشباب وللشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في كلمته بافتتاح الملتقى الثاني حديث الشباب العربى لبناء الوعى تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي باعتبار ٢٠٢٣ عامًا للشباب العربي: "ارحب بكل الشباب العربي، وكل الشكر والتقدير لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لتنفيذه هذا الملتقي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما أتوجه بالشكر والامتنان لجامعة الدول العربية علي دورها الكبير معنا للتواصل مع الشباب العربي.



وتحدث وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، عن أهمية تضافر الجهود للنهوض بالشباب واشراكهم في جهود التنمية، لافتًا إلي اهتمام وزارة الشباب والرياضة في مصر بكافة الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز دور الشباب العربي وذلك في ضوء اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على التعليم وترسيخ الفكر السليم لدى الشباب.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات المُلتقي الثاني تحت شعار "حديث الشباب العربي لبناء الوعي"، بمشاركة 100 شابًا وشابة من 22 دولة عربية، في الفترة من 21 - 23 من أغسطس الجاري، والذي يُنفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

شهد الملتقي حضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الكابتن طاهرة أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، الدكتورة مشيرة أبو غالى رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملةؤ الوزير مفوض فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلي حضور لفيف من الشخصيات العامة والمسئولين والنواب، وبعض من ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الملتقي الثاني من حديث الشباب العربي لبناء الوعي، والذي يحمل شعار "الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي و المواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي.







ونوه الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم الوزارة لكل حراك شبابي على كل المستويات منوها بالمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالشباب المصري في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار متسلحين بالعلم والفكر لمجابهة كافة التحديات العالمية.



واستطرد الوزير أن الوزارة تعمل علي تكثيف تأهيل الشباب في مجال التعليم الفني وورش عمل تطوير الذات وإدارة الوقت وكذا الجلسات التدريبية لتنمية المهارات الحياتية، بالإضافة إلي التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والنهوض بمستويات التشغيل من خلال نشر ثقافه العمل الحر وتاهيل الشباب لسوق العمل، ودعم التدريب في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة مشيرة أبو غالى رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، أن ملتقي حديث الشباب العربي في نسخته الثانية، يُعد تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس نحو بناء عقول الشباب العربى واعتبار عام ٢٠٢٣ عامًا للشباب العربي، وإحتفالاً بمرور ٢٠ عاماً على التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.



وأشارت أبو غالي إلي أن الملتقي يهدف العمل علي تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك تجاه دعم الاقتصاد العربي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، متقدمًة بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم لتنفيذ كافة الفعاليات التي تهم شأن الشباب العربي، ولجهوده المثمرة على مستوى قطاعى الشباب والرياضة.

وتحدث من خلال عرضًا توضيحيًا تحت عنوان "استيقظ .. أفهم "، الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن قضية الوعي، مشيرًا أن هناك محاولة هدفها إحداث اضطرابات ونشر الفتن بين الشعوب والأفراد عن طريق نشر الشائعات من خلال المنصات الإلكترونية، وهذا يتطلب من الشباب أن يكونوا إيجابيين في المجتمع، وأن يتسلحوا بالعلم والوعي ويواكبوا التقدم العلمي في وسائل التكنولوجيا الحديثة، حتى يكونوا على حذر من هذه المخططات الشيطانية.

ويناقش الملتقي خلال فعالياته علي مدار ثلاثة أيام ، تنفيذ عدد من الجلسات الهامة حول: "أدوار الشباب، وجهود الدول والحكومات ، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز المواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك، والخروج بنتائج ثرية و توصيات و مبادرات داعمة للتنمية والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

