انفراجة جديدة في علاقة مبابي مع باريس سان جيرمان

في خطوة جديدة بشأن مستجدات موقف مبابي من تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي ، عقد وفد خاص من قطر جلسة مع ممثلي الاعب الدولي كيليان مبابي ، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بقاء اللاعب مع باريس الفترات المقبلة.



وأكدت تقارير فرنسية اليوم الإثنين ، على أن مبابي أبدى مرونة خلال الجلسة في البقاء مع باريس ، وفي انتظار عقد جلسة ثانية مع مسؤؤولي باريس لوضع الترتيبات النهائية لتجديد التعاقد الذي ينتهي في ختام الموسم الجاري ويحق له حينذاك الانتقال المجاني لأي نادٍ.

رحيل مبابي ..

وأشارت التقارير أن باريس سان جيرمان لم يغلق أيضًا الباب أمام مبابي بشأن الرحيل ، لكن رحيله مرتبط بمقابل مادي لا يقل عن 250 مليون يورو ، حال وصول عرض رسمي من إدارة ريال مدريد المهتمة بالظفر بخدمات اللاعب الشاب.

وكان مبابي قد أبدى رغبة واضحة خلال وقت سابق في الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن مغالاة النادي الباريسي في طلباته المالية جعلت اللاعب وإدارة الملكي يقرران الانتظار حتى الصيف المقبل من 2024، للانتقال بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جيرمان قادمًا من موناكو الفرنسي، في صفقة كبدت خزينة البي أس جي 166 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب النادي الفرنسي في تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من رحيل مبابي ، حال حدوث أية مستجدات الفترات القادمة أو خلال الميركاتو الحالي خاصة من قبل إدارة باريس سان جيرمان.