وكيلا الصحة والأوقاف بأسيوط يبحثان أوجه التعاون المشترك

تم عقد اجتماع هام بين وكيل وزارة الصحة ومدير تنظيم الأسرة، ووكيل وزارة الأوقاف، بهدف مناقشة أوجه التعاون والتنسيق في مجال التوعية بخدمات تنظيم الأسرة. حضر اللقاء أيضًا مسؤول إعلام تنظيم الأسرة لتسهيل تنسيق الجهود الإعلامية.

استعرضت المناقشات أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف في توفير المعلومات الصحية المهمة للأفراد والأسر بغية ضمان صحة الأمهات والأطفال. تم التأكيد على أهمية تقديم مشورة طبية متكاملة وتوعية فعّالة حول الممارسات الصحية المثلى للحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية.

تعهد وكيل وزارة الصحة ومدير تنظيم الأسرة بتوفير كافة المعلومات والإرشادات اللازمة للوزارة الأوقاف، مع التركيز على الممارسات الصحية التي تهدف إلى منع الأمراض المنقولة جنسيًا وترويج الصحة الإنجابية للأزواج. تحدث وكيل وزارة الأوقاف عن أهمية دور المساجد والوعّاظ في نشر التوعية بخدمات تنظيم الأسرة وتعزيز صحة المجتمع بشكل عام.

توصل الحضور إلى اتفاق مهم على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة وندوات توعوية. ستكون هذه الفعاليات مخصصة للأئمة والخطباء بغية توفير المعلومات الصحية للمجتمع من خلال المساجد والصالات الدينية.

جدير بالذكر أن تنظيم الأسرة هو مجال حيوي في تطوير المجتمعات وتحسين الرعاية الصحية. يسعى التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف إلى تحقيق تغير إيجابي وتوعية شاملة بخدمات تنظيم الأسرة، وذلك من خلال دمج المفاهيم الدينية والطبية للوصول إلى نتائج فعالة ومشتركة.

وكيل وزارة الصحة يبحث أوجه التعاون مع وكيل وزارة الأوقاف باسيوط