الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء السويدي: لن نرسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

أولف كريستيرسون
أولف كريستيرسون

 

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدا على دعمه لكييف.

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وأضاف كريستيرسون خلال تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين لا نستبعد حدوث أي أمر في المستقبل، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا أيضًا بالطائرات، فيما أوضح أنه في الوقت الحالي لا توجد التزامات جديدة لتقديم طائرات سويدية لكييف.

ومن الممكن أن تحصل أوكرانيا على ما يصل إلى 61 طائرة من الدنمارك وهولندا، بينما كانت هناك آمال أن تؤدي التزامات الدولتين إلى إقدام دول أخرى على تقديم مساهماتها الخاصة بالطائرات، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

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