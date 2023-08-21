إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، طرفي المشاجرة التي وقعت في نطاق مركز أبو حماد، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، بسبب خلافات بينهم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول كل من: "محي. ا" 69 عاما، و"زياد. ع" 15 عاما ، و " كريمة. ع"55 عاما، مقيمون بنطاق مركز أبوحماد، مصابون بإصابات متفرقة بالجسم.

وقوع مشاجرة بين المصابين وآخرين بسبب خلافات قديمة

وبالفحص، تبين وقوع مشاجرة بين المصابين وآخرين بسبب خلافات قديمة بينهم، أسفرت عن إصابة الثلاثة، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها والتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.