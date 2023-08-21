صحة الشرقية تناقش تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا بالإدارة العامة للطب العلاجي والإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات والتخطيط"، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

جاء ذلك عقب الزيارات المتعددة التي قام بها وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الأيام الماضية لمتابعة سير العمل بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، والتقارير التي عرضتها إدارة الطب العلاجي بشأن احتياجات الأقسام الطبية المختلفة لتطوير البنية التحتية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة من خلالها، وبما يتناسب مع الخطة الاستثمارية وميزانية المديرية المحددة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي لأقسام الرعايات الحرجة كالاستقبال والطوارى والعنايات المركزة والحضانات، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهريا، كما بحث وكيل الوزارة مع الحضور أولويات تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حاليا ببعض المنافذ، لتقييم معدلات الإنجاز بها ومدى الإلتزام بالخطة الزمنية المحددة لكل منها، موجها بإحكام خطة مرور الجهاز الإشرافي على جميع المنافذ خلال أوقات العمل المختلفة والتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوة بكافة الأقسام الطبية، وتدوين الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضى بالسجلات الطبية، مع المراجعة الدورية وحصر الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتحديد النواقص منها وإدراجها بالطلبيات من خلال هيئة الشراء الموحد، مع متابعة مستجدات صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.