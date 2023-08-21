مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية للتهنئة بتجديد الثقة

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء عن امتنانه لهذه الزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار السيد الرئيس بتجديد الثقة للمفتي يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023، بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتيًا للبلاد، لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023.

وهنأ مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- المفتي على قرار التجديد لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي، وكتب "الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق".

وأكد نجم أن المفتي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، راجيا الله أن يعينه على تحمل هذه المسئولية.