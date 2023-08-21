ندوة دينية لشباب الشرقية عن إهتمام الإسلام بالشباب فكرياً

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم غدا الثلاثاء تنظيم ندوة دينية بعنوان "إهتمام الإسلام بالشباب فكريا"، وسيتم عرضها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور عاطف محمد شومان من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، سيحاضر في الندوة ويقدمها هانى الزق مدير إدارة شباب بلبيس غرب، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى أن محاور الندوة ستدور حول: مكانة الشباب فى الإسلام، دور الشباب فى نهضة الأمم وبناء المجتمع، أهمية وخطورة مرحلة الشباب، عناية واهتمام الإسلام بالشباب أو كيف اعتنى الإسلام بالشباب، هدي الرسول فى التعامل مع الشباب، إهتمام الإسلام بالشباب من خلال القرآن والسنة المحمدية.