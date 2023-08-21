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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيتى كلوب بنها يستضيف اختبارات كابيتانو مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

استضاف نادي سيتى كلوب بنها اختبارات "كابيتانو مصر"  لاكتشاف ورعاية المواهب في لعبة كرة القدم، بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية. 

ويقدم المسؤلين عن أندية سيتى كلوبكل الدعم والمساندة لـ(كابيتانو مصر" للبحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط فى محافظات ومدن وقرى مصر المختلفة من أجل اكتشاف جيل من المواهب.

وحدد مسئولو برنامج كابيتانو مصر ، بعض التعليمات للاعبين وأسرهم أبرزها أن تجرى الاختبارات من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد 2009 فقط، كمل لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات إلا بصورة شهادة الميلاد،ويسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته منعا للتزاحم.

في السياق ذاته، أعلن مسئولو برنامج كابيتانو مصر فى وقت سابق مواعيد الاختبارات فى محافظة القاهرة وذلك نظرا للإقبال غير المسبوق فى الاختبارات بالمحافظات الأخرى وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكترونى من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، تقرر إجراء اختبارات برنامج كابيتانو مصر فى محافظة القاهرة الكبرى لشهر أغسطس، وحاء اليوم الاثنين 21 اغسطس لتقام الاختبارات فى ستاد بنها الرياضى للمتقدمين من محافظة القليوبية.

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